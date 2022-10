Für den Döppekooche die Kartoffeln schälen und mithilfe einer Reibe recht fein raspeln. Sie so einige Minuten beiseitestellen, während die Flüssigkeit austritt. Die Kartoffeln dann gründlich ausdrücken und in eine weitere Schüssel geben. Die Flüssigkeit in einem Schwung abgießen und die abgesetzte Stärke zu den Kartoffeln geben. Sie dann mit Eiern, Mehl, Rauchsalz, Pfeffer, Muskatnuss und einer fein gewürfelten Zwiebel vermischen. In eine gefettete Auflaufform geben, die Würstchen grob zerteilen und dekorativ in die Masse stecken. In den auf 220 Grad vorgeheizten Ofen geben, die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und etwa 60 bis 90 Minuten backen.



Für das Apfelkompott die Äpfel schälen, entkernen und grob zerteilen. Den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen. Die Äpfel hineingeben und mit Rosmarin sowie Ingwer würzen, bevor mit Apfelessig abgelöscht wird. Köcheln lassen, bis die Äpfel recht weich geworden sind. Dann mithilfe eines Kartoffelstampfers ein Kompott herstellen, dieses ganz nach Geschmack grob oder doch feiner werden lassen, dabei zusätzlich mit etwas Zimt abschmecken.



Einen Teil dieses Kompotts für ein Dressing weiterverwenden, es hierzu weiter erhitzen und das Pektin einrühren. Mit einem Schluck Essig kurz köcheln lassen, dann in einen Mixbecher geben. Rosmarin, Thymian, Knoblauch sowie Öl hinzugeben und zu einer geschmeidigen Masse pürieren.



Nun den Feldsalat waschen, mit dem Dressing marinieren und umgehend mit Apfelkompott und Döppekoochen servieren.