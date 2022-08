Wärmende Eintopf-Rezepte

Zubereitung (circa 30 Minuten, ohne Gar- und Wartezeiten)

Vorab die Hähnchenbrust auslösen und die Reste (die sog. Karkasse) zusammen mit weiteren Abschnitten, dem Wurzelgemüse, Gewürzen und Kräutern in einen Topf geben. Knapp mit Wasser bedecken, aufkochen lassen und mehrere Stunden köcheln lassen, sodass eine kräftige Brühe entsteht. Dann die Brühe durch ein Sieb passieren. Alternativ kann man natürlich auch eine gekaufte Hühnerbrühe verwenden.



Nun die Hühnerbrust in grobe Würfel schneiden, einen Teil dieser Würfel beiseitestellen, die übrigen in einem großen Topf in Erdnussöl scharf anbraten. Die Zwiebel fein würfeln, das Fleisch auf einen Teller geben und die Zwiebel in dessen Bratensatz anschwitzen. Knoblauch und Chili fein zerkleinern und mitbraten, ebenso die geschälte und gewürfelte Süßkartoffel. Auch das Tomatenmark hineingeben und rösten lassen, bis es eine leicht bräunliche Farbe annimmt. Hierbei den Kreuzkümmel mit angehen lassen. Dann die Erdnussbutter hineingeben und mit Salz, Cayennepfeffer und Ingwer würzen, bevor etwa 750 Milliliter der vorbereiteten Brühe dazukommen. Köcheln lassen, bis die Süßkartoffel weich und der Eintopf schön eingedickt ist.



In der Zwischenzeit die übrigen Hähnchenwürfel panieren. Hierzu die Erdnussflips mithilfe einer Küchenmaschine zerkleinern. Das Fleisch erst in Mehl, dann in verquirltem Ei und dann in den Flips-Bröseln wälzen. Anschließend diese Würfel in einer Pfanne mit Erdnussöl knusprig anbraten, hierbei darauf achten, dass das Fleisch vollständig durchgegart wird. Den Eintopf mit Limettensaft und frischem Koriander verfeinern, in Suppenteller geben und die knusprige Hähnchenbrust zusammen mit gerösteten Erdnusskernen darauf anrichten. Sofort servieren.