Entenbrust Asia Style

Entenbrust leicht anfrieren, danach in Scheiben schneiden. Mit gehacktem Knoblauch und Ingwerblättchen vermengen, mit Sesamöl beträufeln, abdecken und im Kühlschrank rund zwei Stunden ziehen lassen.



Danach Entenbrust mit den Ingredienzien in einer heißen Pfanne anbraten. Hokkaidokürbis in Scheiben, Kaiserschoten in Streifen schneiden und beides in heißem Sesamöl angehen lassen. Röllchen der Chilischote und in Blättchen geschnittene Shiitakepilze zufügen, leicht salzen. Angebratene Ente zum Gemüse geben, mit durchschwenken. Austernsauce und Sojasauce zufügen, mit Apfelsaft angießen, eventuell etwas nachwürzen.



Wildreismischung im Verhältnis 1:3 circa eine Viertelstunde kochen. Den Reis in eine Mokkatasse füllen und in die Mitte eines flachen Tellers stürzen, dann mit Chilifäden garnieren. Gulasch rundum mit anrichten.