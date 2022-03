Die Hefe in 600 ml handwarmem Wasser auflösen und etwas Zucker zugeben. Grieß und einen Teil des Mehls einarbeiten sowie Salz, Olivenöl und den Sauerteig. Dieser Teig wirkt zunächst zu feucht – das ist aber gewollt, da alles noch quellen soll. Am besten den Teig schon am Vortag vorbereiten und über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Ist man in Eile, den Teig an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sein Volumen etwa verdoppelt hat. Dann so viel Mehl einarbeiten, dass ein gut knetbarer Teig entsteht.



Den Teig in zwei Portionen teilen. Die erste Portion auf Backblech-Größe ausrollen. Direkt auf das Backblech raffiniertes Olivenöl geben (kein Backpapier!) und den Teig darauf platzieren. Auch die Oberseite des Teigs mit Olivenöl benetzen. Meersalz und Rosmarinnadeln darüber streuen. Warmstellen und aufgehen lassen.



In die zweite Teigportion Tomatenmark einarbeiten, hier die Feuchtigkeit mit zusätzlichem Mehl steuern. Diesen Teig ebenfalls in einem Ölfilm auf ein Backblech geben. Mit dem zerkleinerten Gemüse sowie geölten Salbeiblättern belegen. Mit Meersalz bestreuen und auch an einem warmen Ort aufgehen lassen. In die erste Variante nach der Gehzeit mit den Fingern leichte Vertiefungen drücken. Diese mit Salzwasser auffüllen und beide Bleche bei 230 Grad Celsius etwa 15 bis 20 Minuten backen. Nach dem Backen sofort Olivenöl in die Vertiefungen geben.