Frühblühende Stauden

Ende Mai, Anfang Juni ist die große Zeit der Pfingstose. In fast allen Farben, die man sich ausdenken kann, blüht sie für einige Wochen recht heftig. Solange die Pflanzen genügend Sonne haben, wachsen sie ohne irgendeine Pflege über Jahrzehnte jedes Jahr ein Stückchen üppiger. "Pflegearbeiten" im Umfeld mag die Pfingstrose gar nicht, denn sie ist Flachwurzler und braucht Ruhe. Auch für die Kultur im Kübel ist sie ungeeignet, Balkonbesitzer müssen darauf also leider verzichten.



Eigentlich pflegeleicht ist die Schwertlilie, auch Iris genannt, wenn man sie etwas erhöht pflanzt und ihr im Umfeld keine Konkurrenz zumutet. Auch sie ist in nahezu jeder erdenklichen Farbe erhältlich, bis auf ein reines Rot und gehört zu den Pflanzen, die einen ruhigen Standort bevorzugen. Sie ist nicht ganz so robust wie die Pfingstrose, aber kommt eigentlich ohne Pflanzenschutz aus. An den Boden stellt sie keine großen Ansprüche, solange er nicht zum Vernässen neigt.



Die Nelkenwurz ist eine heimische Pflanze, die gerne mal verwildert und dann lästig werden kann. Aber den Gartenformen hat man diese Unart abgewöhnt und so kann sie ihre strahlend gelben und roten Blütenfarben entfalten, ohne dass man Angst vor Wildwuchs haben muss. Mit der Nelkenwurz kommen neue Farbnuancen ins Spiel, nämlich ein reines Gelb und ein leuchtendes Rotorange und auch das Laub bringt Abwechslung.



Sonnenliebende Geranium-Arten ergänzen in idealer Weise die kleineren Schattenformen, denn es gibt Grenzstandorte, an denen viele Arten gleich gut klarkommen. Daher eignen sich einige Arten ideal für Übergangsbereiche bei einer harmonischen Gestaltungsidee. Geranium-Arten kommen mit fast allen Gartenbedingungen klar, ohne Krankheiten oder Schädlinge zu kennen. Und einige Arten sind mittlerweile Dauerblüher, die auch noch den Sommerflor bereichern, was bei Stauden eher eine Ausnahme darstellt.



Der Türkische Mohn leuchtet kräftig im Sonnenbeet. Das Rot der Blüten ist in seiner Strahlkraft kaum zu toppen. Die großen Blüten erfreuen uns zwar nur für einige wenige Wochen, aber die lohnen sich in jedem Fall. Danach wird das Laub leider recht schnell unansehnlich, daher sollte man Türkischen Mohn im Garten eher hinter höheren Stauden pflanzen.