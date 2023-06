Frühjahrsrausch mit Tulpen und Dahlien

Bei Zwiebelblühern denken viele ausschließlich an klassische Frühjahrsblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse, Narzissen, Hyazinthen und natürlich Tulpen. Dabei gibt es so zahlreiche lohnenswerte Sommerblüher wie Dahlien, Iris, Gladiolen und Lilien, die ebenfalls aus Zwiebeln und Knollen erwachsen. Für einige von ihnen ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um sie in die Erde zu bringen. Tipp von Anja Koenzen: Alle zehn Tage zwischen März und Mai einige Zwiebel- und Knollenblüher in die Erde bringen, so kommen die Triebe nach und nach aus der Erde und man verlängert den Blühzeitraum.