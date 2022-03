Herzhafte Galettes

Für den Galettes-Teig Linsenmehl sowie Kartoffelstärke in einen Mixbecher geben. Die Butter zerlassen und zusammen mit den Eiern hinzufügen. Durchmixen, dabei die Konsistenz durch Zugabe von Milch steuern, der Teig sollte eher flüssig werden. Mit Salz und Muskatnuss würzen. Einen Moment ausquellen lassen. Man kann den Teig auch schon am Vortag vorbereiten, danach die Konsistenz nochmal kontrollieren: Wenn er durch das Quellen zu fest geworden ist, einfach noch etwas Milch einrühren.



In einer Pfanne dünne Fladen ausbacken. Man kann den Teig durch Schrägstellen der Pfanne dünn auslaufen lassen – oder ein „Crêpes-Hölzchen“ zur Hilfe nehmen.



Für die Füllung in einem Topf die Butter zerlassen und die Schalotten darin anschwitzen. Bohnenkraut hinzugeben und mit Currypulver abstäuben. Selleriepulver sowie die vorher eingeweichten und nun weitestgehend abgetropften Linsen hinzugeben. Mit Gemüsebrühe auffüllen und etwa 15 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Die gelben Linsen sollten dabei etwas verkochen, die Beluga-Linsen bleiben formstabil.



Das Grün der Radieschen abtrennen, aber aufbewahren. Den Zucker in einem Topf hell karamellisieren, darin den halbierten Ingwer anschwitzen. Mit Weißweinessig ablöschen, die Radieschen hineingeben und salzen.



Das Radieschen-Grün in ganzen Blättern mit etwas Olivenöl marinieren und mit einer Prise Salz würzen. Mittig auf die Galettes legen, darauf die Linsen verteilen und falten. Man kann die Galettes auch einrollen oder aufstapeln. Die Radieschen dekorativ auf beziehungsweise in den Galettes verteilen und sofort servieren.