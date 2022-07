Geeiste Bowl und Sommerbeeren-Grütze

Zubereitung (circa 20 Minuten, ohne Frostzeit)



Paprikaschoten in mundgerechte Stücke zerteilen und in heißem Öl in der Pfanne leicht ‎Farbe nehmen lassen. Ein Drittel davon als Einlage zurückhalten, den Rest mit der Brühe ‎aufgießen und mithilfe des Mixstabs fein pürieren. Chia, Minze sowie Chili ‎einrühren und circa zehn bis 20 Minuten ins Frostfach stellen.



In vier Schalen jeweils mittig die Paprikaeinlage geben, ringsum die mit Salz ‎nachgewürzte Paprika-Püree-Suppe verteilen und auf die Einlage ein ‎Lachsforellenröllchen/-Röschen setzen. Angeeiste Kirschtomaten (circa 15 Minuten in den ‎Froster geben) ringsum verteilen und die Bündnerfleischstreifen dezent anlegen. Mit ‎Olivenöl beträufeln und das Chilistroh lässig über das Röllchen geben.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.