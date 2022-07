Gefüllte Paprika

Für die Füllung die Zwiebel zerkleinern und in etwas Öl in einer tiefen Pfanne oder einem Bräter anschwitzen. Die Paprika in feine Würfel schneiden und mitbraten, ebenso den Knoblauch. Auch Reis und Linsen in die Pfanne geben. Salz und Pfeffer dazugeben, ebenso die gehackten Tomaten, Ajvar und Paprikapulver. Mit etwa 250 Milliliter Wasser angießen und ungefähr zehn Minuten bei milder Hitze köcheln lassen, bis Reis und Linsen weich sind und die Flüssigkeit weitestgehend aufgenommen wurde. Dann die Erbsen hinzugeben und auf Temperatur kommen lassen. Abschließend mit gehackter Petersilie verfeinern.



Auch für die Sauce die Zwiebel zerkleinern und in neutralem Öl anschwitzen. Den Knoblauch hacken und dazugeben. Die beiden Tomaten würfeln und mit in den Topf geben, ebenso das Tomatenmark. Mit Tomaten aus der Dose ablöschen und aufkochen lassen. Etwa zehn Minuten köcheln lassen, dann mit Salz, Pfeffer und gehackten Kräutern verfeinern.



Den Boden der Paprika bei Bedarf begradigen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten, dann die Deckel abschneiden und die Kerne sowie die weißen Häute vorsichtig heraustrennen. Die einzelnen Paprika mit der Füllung versehen, die Deckel wieder aufsetzen und in einen Bräter oder eine ofenfeste Pfanne geben. Die Tomatensauce um die Paprika verteilen und auf dem Herd nochmal auf Temperatur kommen lassen. Dann bei 180 Grad Celsius etwa 20 bis 30 Minuten backen, bis die Paprika die gewünschte Konsistenz erreicht haben.