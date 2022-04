Gefüllte Teigfladen

Die Rouladen in Streifen schneiden und in neutralem Öl scharf anbraten. Salz, Kreuzkümmel sowie Pul Biber dazugeben und mit wenig Wasser ablöschen. Bei geschlossenem Deckel etwa 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch weich ist. Deckel abnehmen, Restwasser verdampfen lassen und großzügig mit Knoblauch und Paprikapulver würzen. Leicht rösten lassen, dann wieder einen Schuss Wasser zugeben, sodass sich eine Art Sauce bildet, die das Fleisch leicht ummantelt. Zum Schluss Sumach und Zitronenabrieb zugeben.



In der Zwischenzeit die Salatfüllung vorbereiten: Zwiebeln fein hobeln, Tomaten und Gurken würfeln, Salat in feine Streifen schneiden. Eine größere Menge Blattpetersilie bereitstellen.



Jeweils ein Yufka-Fladenbrot für kurze Zeit in die Pfanne auf das Fleisch geben, es wird dadurch weich und biegsam. Dieses dann mit der feuchten Seite nach oben auf einen Teller geben, das Fleisch sowie die vorbereiteten Zutaten darauf verteilen und einrollen.



Die fertigen Tantuni bei Bedarf im Ofen bei 80 Grad warmhalten.



Klassisch wird das Tantuni ohne Dip oder Sauce gereicht. Je nach Geschmack passen dazu aber auch Cacık (türkische Sauce aus Joghurt) oder Acılı ezme (scharfe Chilisauce).