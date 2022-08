Für die Eismasse den Zucker in 50 Milliliter Wasser aufkochen, bis ein klarer Sirup entstanden ist. Mit einer Prise Salz würzen und den Ziegenfrischkäse darin lösen. Die Eigelbe in eine Metallschüssel geben und die warme Frischkäsemasse unter Rühren langsam einlaufen lassen. Sie dann über einem heißen Wasserbad weiter aufschlagen, bis eine sehr cremige Masse entstanden ist. Die Schüssel in Eiswasser umsetzen und die Masse kaltschlagen. Zum Schluss die geschlagene, gekühlte Sahne vorsichtig unterheben. Diese Masse in eine größere, längliche Form oder in mehrere Portionsförmchen umfüllen und einige Stunden oder besser über Nacht im Gefrierschrank durchfrieren lassen. Wer eine Eismaschine besitzt, kann die Masse auch in dieser weiterverarbeiten.



Die Pfirsiche halbieren und entsteinen. In einer Grillpfanne auf der Schnittfläche mit Grillstreifen versehen, dann auch die Hautseite leicht erwärmen. In der Zwischenzeit Honig in einem kleinen Topf karamellisieren lassen und mit fein gehacktem Rosmarin aromatisieren. Nach Geschmack etwas zerkleinerten Lavendel hinzugeben, dann die Mandeln einrühren.



Die Eis-Formen kurz in warmes Wasser tauchen und das Ziegenkäse-Eis leicht mit einem Messer anlösen, dann stürzen. Etwas Pfeffer auf einen Teller geben, um ein Rutschen des Parfaits zu verhindern. Zusammen mit den heißen Pfirsichen anrichten und mit dem aromatisierten Honig verfeinern. Das Käsegericht ist sowohl als Dessert geeignet, als auch - ergänzt durch Baguette oder geröstetes Graubrot - als erfrischender Hauptgang.