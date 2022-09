Den Grill zunächst auf circa 220 Grad direkter Hitze vorheizen. Die Süßkartoffel vorerst gründlich waschen und mit der Schale in circa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden.



Während des Grillvorgangs den Obazda zubereiten. Hinweis: Die gesamte Verarbeitung der Zutaten muss – bis auf Rohstoffe zur Herstellung – in Bayern erfolgt sein, damit man diese Spezialität „Obazda“ oder „Obatzter“ nennen kann. Dazu den Camembert mit Rinde in grobe Würfel schneiden und mit einer Gabel in einer Schüssel zerdrücken. Butter, Frischkäse, fein geschnittene Zwiebel, feingeschnittener Schnittlauch, Salz, Paprikapulver rosenscharf, Kümmel dazugeben. Die Masse zu einer glatten Creme zerdrücken. Nach und nach das Bier hinzufügen.



Für die Schmorzwiebeln zunächst die Zwiebeln halbieren und in feine halbe Ringe schneiden. Die Gusspfanne mit dem Speiseöl erhitzen und dann die Zwiebeln in die Pfanne geben. Die Temperatur sollte dabei mittig am Gasregler eingestellt sein. Wichtig ist, dass die Zwiebeln langsam und leise braten. Leise bedeutet, dass man kein lautes Braten hört und die Zwiebeln schmoren so, dass sie nicht verbrennen. Sobald die Zwiebeln glasig sind, die Sojasoße und den Rohrzucker dazugeben und die Zwiebeln schmoren, bis eine cremige Konsistenz zu sehen ist.



Für die gegrillten Laugenbrotwürfel den Grill weiter auf der vorgeheizten Temperatur von circa 220 Grad lassen. Die Laugenstange halbieren und die Hälften vierteln. Die Brotstangen von allen Seiten gut angrillen. Vorsicht: das Brot darf aus gesundheitlichen Gründen nicht verbrennen. Aus den gegrillten Laugenbrotstangen nun circa 0,5 Zentimeter große Würfel schneiden.



Die gegrillte Süßkartoffelscheibe als erstes auf den Teller legen. Im Wechsel Obazda und Süßkartoffel schichten. Dabei ist es einem selbst überlassen, wie hoch man es anrichten möchte. Als vorletzten Schritt die Schmorzwiebeln oben draufgeben und anschließend mit den gegrillten Laugenbrotwürfel und dem Schnittlauch garnieren.