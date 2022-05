Gegrillter Chinakohl

Den Chinakohl vierteln, Sesamöl sowie Salz auf die Schnittfläche geben und etwas stehenlassen. Den Rettich in dicke Scheiben schneiden, mit Sesamöl bestreichen und salzen. Nacheinander Chinakohl und Rettich auf den Grill geben und grillen, bis deutliche Röstspuren zu sehen sind. Auch die Shiitake-Pilze mit Sesamöl bestreichen, salzen und grillen.



In der Zwischenzeit das Dressing zubereiten. Hierzu Erdnussbutter, Sweet-Chili-Sauce, Rübensirup, Zitronensaft sowie Sojasauce in einem Mixbecher pürieren. Zum Schluss das Basilikum hineingeben und nochmals pürieren.



Den Chinakohl in breite Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Ingwer und Knoblauch darüber reiben. Limettenabrieb und -saft dazugeben, dann den Chinakohl mit dem Dressing marinieren.



Zusammen mit Rettich und Shiitake-Pilze anrichten, mit Erdnüssen und grob zerstoßenen Reiscrackern bestreuen und sofort servieren.