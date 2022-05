Gemüsebällchen-Sandwich

Für die Tomatensauce die Zwiebel fein würfeln und in wenig Öl anschwitzen, den Knoblauch hacken und mitbraten. Dann Tomatenmark und passierte Tomaten dazugeben und aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer sowie einer Prise Zucker würzen und etwa 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, bis die Sauce eingedickt ist. Die Kräuter dann fein hacken und dazugeben.

Für die Bällchen einen Teil der Bohnen zusammen mit einer zerkleinerten Schalotte, Knoblauch, Senf und Tomatenmark in einer Küchenmaschine zu einer feinen Paste mixen. Dabei zusätzlich mit Paprikapulver, Senfkörnern, Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Die übrigen Bohnen hinzufügen und nur kurz anmixen, um eine gewisse Stückigkeit zu erhalten. Die Konsistenz dann über die Zugabe von Haferflocken und einem Ei steuern, bevor aus dieser Masse kleine Bällchen geformt werden. In einer Pfanne mit ausreichend Öl knusprig anbraten, dann mit einem Teil der Tomatensauce glasieren.

Die Sandwichbrote im Ofen bei 180 Grad Celsius einige Minuten erhitzen und nach Geschmack kross werden lassen, dann aufschneiden und einzelne Basilikumblätter an Stelle von Salat drauf platzieren. Die Gemüsebällchen zusammen mit etwas Tomatensauce auf die Brote geben, dann den Provolone darauf verteilen. Der Käse schmilzt durch den heißen Untergrund. Zusätzlich kann man die Brote für einige Minuten in den Ofen stellen. Sofort heiß servieren.