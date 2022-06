Grillbrote

Für die Paprikabutter die rote Paprika fein würfeln und in einem kleinen Teil der Butter anschwitzen, mit Essig ablöschen und köcheln lassen, bis die Paprika sehr weich ist. In einen Mixbecher geben und zu einer feinen Masse pürieren, diese dann abkühlen lassen.



Die Butter unter Zugabe von Salz, Pfeffer und etwas geriebenem Knoblauch mit einem Handrührgerät aufschlagen, bis der Farbton ins Weißliche umgeschlagen ist. Das Paprikapüree hinzugeben und unter die Butter mischen. Die grüne Paprika sehr fein würfeln und ebenfalls unterheben. Die Paprikabutter bei Bedarf nochmal kühl stellen.



Für die Kümmel-Variante den Kümmel trocken in einer Pfanne rösten und abkühlen lassen. Mit dem Griebenschmalz cremig rühren. Den Limburger in Scheiben schneiden, die Zwiebel in Ringe.



Dann die Brote gitterförmig einschneiden, dabei aber nicht vollständig durchschneiden, sondern ein dicker Boden soll bleiben. Die Quadrate leicht auseinanderschieben und die verschiedenen Komponenten abwechselnd in den Zwischenräumen verteilen. Im Weißbrot Paprikabutter und Cheddar-Käse, im Graubrot Limburger Käse, aromatisiertes Griebenschmalz und Zwiebelringe.



So die Brote in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen geben oder alternativ auf einen Grill mit Deckel. Rösten, bis die Krusten knusprig und die Käse geschmolzen sind, das dauert etwa fünf Minuten. Noch heiß oder schon abgekühlt servieren.