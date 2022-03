Speck 'n' Roll mit Teriyaki-Soße

Für die Teriyaki-Soße Knoblauch schälen, in feine Würfel schneiden und mit Salz bestreuen. Anschließend mit der Messerklinge zerdrücken und reiben, bis ein Mus entsteht. Ingwer mit Schale in feinste Würfel schneiden. Zitronengras am dickeren Ende anstoßen. So kann man den Geschmack besser aus dem Zitronengras herauskochen.



In einem Topf den Rohrzucker karamellisieren lassen. Tipp: Nicht mit einem Löffel darin rühren, so entstehen nur größere Klumpen und der Zucker verbrennt. Einfach gleichmäßig erhitzen. Den karamellisierten Rohrzucker nun mit der Sojasoße ablöschen und diese so lange mit den weiteren Zutaten köcheln lassen, bis viele kleine Bläschen auf der Oberfläche erscheinen.



Für den Chinakohlsalat die Paprika, die rote Zwiebel und den Chinakohl in sehr feine Streifen schneiden. Knoblauch und Ingwer werden feinst gewürfelt und mit etwas Salz bestreut. Warten Sie nun circa fünf Minuten, dann erst im Mörser oder mit der Messerklinge Knoblauch und Ingwer zerdrücken.



Aus den restlichen Zutaten eine Vinaigrette herstellen und das Knoblauch-Ingwer-Mus hinzufügen. Alles gut miteinander verrühren. Dann Vinaigrette über die geschnittenen Zutaten geben und alles gut durchkneten.