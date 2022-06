Die Bacon-Scheiben eng nebeneinander auf ein Backpapier legen, zur Seite legen. Die Hähnchenbrüste in der Mitte längs aufschneiden und auseinander klappen. Ein weiteres Backpapier darauflegen und die Hähnchenbrüste mit einem Fleischklopfer plattieren. Die plattierten Hähnchenbrüste dann bündig auf den Bacon legen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen.



Käse und Schinken auf das Fleisch legen. Mithilfe des Backpapiers die Hähnchenbrust aufrollen und den Bacon mit der Handinnenfläche an das Fleisch drücken.



Nun den Lack zubereiten. Dafür in einem kleinen Topf den Rohrzucker karamellisieren. Zum Rühren keinen Löffel verwenden, sondern den Karamell gleichmäßig schwenken. Beim Rühren entstehen sonst Klümpchen. Den Karamell mit Apfelsaft und Honig ablöschen und die Gewürze hinzufügen.



Rosmarinzweige am Ende zusammenbinden, sodass ein Pinsel entsteht.



Nun die Hähnchenbrust bei milder Temperatur von allen Seiten anbraten, bis ein Grillmuster entsteht. Dann den Lack mit dem Rosmarinpinsel auftragen und gut damit einpinseln, am Ende eine Metallschüssel darüberstülpen und das Fleisch bis zu einer Kerntemperatur von 72°C zu Ende grillen. Zwischendurch das Fleisch immer mal wieder mit dem Lack bepinseln.