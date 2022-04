Grüne Bohnen putzen und einige Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren, dann abschrecken, am besten in Eiswasser.

Fein gehackten Rosmarin mit Knoblauch-, Paprika-, Sellerie- und Zwiebelpulver sowie Rauchsalz mischen. Hähnchenbrust salzen, pfeffern und mit dem Schmetterlingsschnitt auf eine gleichmäßige Dicke bringen. Großzügig mit der Gewürzmischung würzen und in Frühstücksspeck einschlagen. In ganz wenig Öl auf der Verschlussseite anbraten. Aus der Pfanne nehmen und auf ein Gitter mit Backblech legen. Ahornsirup über die Hähnchenbrust geben. Am Ofen die Funktion „Umluft-Grillen“ einschalten und das Hähnchen etwa zwölf Minuten durchgaren lassen.

In der verwendeten Pfanne Zwiebelwürfel bräunen, dann Knoblauch hacken und zugeben. Kartoffeln fein würfeln und mit in die Pfanne geben. Fein gehacktes Bohnenkraut und die blanchierten Bohnen hinzufügen. Nun so lange braten, bis die Kartoffeln gar sind. Dabei immer wieder schwenken. Mit dem Rest der Gewürzmischung würzen.

Aufgeschnittene Hähnchenbrust auf dem Gemüse servieren und nach Geschmack einen Esslöffel Sauerrahm dazugeben.