Hähnchen-Tajine

Safranfäden in 50 ml warmem Wasser einweichen.



Zitronenwasser aus Saft von einer bis zwei Zitronen und einem Liter Wasser vorbereiten. Die unteren Blätter der Artischocke abzupfen und den Stiel abbrechen. Die grünen Blätter rundherum vom Stielansatz her abschneiden. Anschließend das „Heu“ (so nennt man die Fasern im Inneren der Artischocke) mit einem Teelöffel herauslösen. Die Artischocke während der Zubereitung immer wieder mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun wird. Die geschälte Artischocke in das Zitronenwasser hineingeben.



Zwiebel und Tomaten schälen sowie in kleine Würfel schneiden. Knoblauch schälen und sehr klein hacken. Thymianblättchen von den Stielen zupfen, Koriander und Petersilie fein hacken.



Die Hähnchenschenkel salzen und mit Olivenöl in einer Pfanne von allen Seiten anbraten. Danach die Zwiebeln dazugeben und anschwitzen. Knoblauch, fein gehackten Koriander und Petersilie sowie den Thymian hinzugeben und für ein paar Minuten köcheln lassen.



Anschließend das Fleisch mit Ingwer, Pfeffer und Kurkuma bestreuen. Die Lorbeerblätter hinzugeben, alles gut untermischen und kurz ziehen lassen. Mit der Hühnerbrühe, dem Safranwasser und 1-2 EL Zitronensaft angießen, sodass die Hähnchenschenkel und die Artischocken fast bedeckt sind. Anschließend alles in die Tajine umfüllen.



Artischockenherzen je nach Größe ggf. halbieren. Die Tomatenwürfel auf dem Hähnchen verteilen. Danach die Salzzitronen in Spalten schneiden und zusammen mit den Oliven auf den Tomaten verteilen.



Mit geschlossenem Deckel 35 bis 45 Minuten bei mittlerer Stufe kochen lassen. Dabei hin und wieder die Flüssigkeitsmenge überprüfen und gelegentlich etwas warmes Wasser nachfüllen. Ein paar Minuten vor Ende der Garzeit die roten Oliven auf die Tajine verteilen.



Vor dem Servieren, die Tajine mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem restlichen gehackten Koriander und Petersilie bestreuen. Auf den Tellern anrichten. Mit Fladenbrot oder Baguette servieren.