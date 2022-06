Hellas-Stange

Für den Vorteig die Zutaten gut vermischen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.



Für den Hauptteig: Den Vorteig und alle weiteren Zutaten - außer Feta, Oliven und Paprika - in eine Schüssel geben, zwei Minuten mischen und fünf Minuten kneten. Käse würfeln, Paprika in Streifen schneiden und mit den Oliven zum Teig geben. Das Ganze vorsichtig unterkneten.



Den Teig drei Stunden abgedeckt an einem warmen Ort stehen lassen. Danach den Teig in zwei gleich große Stücke unterteilen und rundwirken. Die beiden Teiglinge länglich formen oder nach Belieben formen. Mit der oberen Seite in Mehl wenden.



Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und nochmals abgedeckt eine halbe Stunde liegen lassen. Den Ofen auf 240 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.



Das Brot in den Ofen schieben und nach zehn Minuten die Hitze auf 200 Grad reduzieren und für 50 Minuten backen.