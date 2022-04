Die Hefe mit etwas Zucker in etwa 400 Milliliter lauwarmem Wasser auflösen, mit Grieß und einem Teil des Mehls in eine Schüssel geben. Butter, Salz und Pfeffer unterrühren und die Hefe aktiv werden lassen. Den fetten Speck fein würfeln und in einer Pfanne auslassen. Diese absieben und zur Seite stellen. Das etwas abgekühlte Fett (Schmalz) zum Teig geben, ebenso das übrige Mehl. Zu einem geschmeidigen Teig verkneten, der nicht mehr an den Händen klebt, bei Bedarf die Feuchtigkeit über die Zugabe von weiterem Mehl steuern. Abgedeckt etwa eine Viertelstunde an einem warmen Ort gehen lassen.



Für die Füllung die Salami fein würfeln und den Pecorino reiben. Die Kranzform ausfetten. Nach der Gehzeit den Teig rechteckig ausrollen, vorab einen kleinen Teil des Teigs abtrennen und beiseitelegen. Salami, Pecorino und Grieben auf diesem Teig verteilen, dabei oben einen etwa zwei Finger breiten Rand lassen. Den Teig zu einer Schnecke aufrollen, den Rand mit Wasser befeuchten und sie so verschließen. Rund in die Kranzform legen und vier rohe, gut abgewaschene Eier (Tipp: Aufdrucke lassen sich mit Essig entfernen) auf dem Kranz verteilen. Den zur Seite gelegten Teig zu dünnen Teigwürsten formen und daraus kleine Zöpfe flechten. Damit die Eier dekorativ einkränzen. Den Hefezopf in der Form nochmal abgedeckt etwa eine halbe Stunde gehen lassen.



Das fünfte Ei mit einer Prise Kurkuma verquirlen und den aufgegangenen Kranz vorsichtig abpinseln, das macht das Gebäck goldglänzend.



Den Backofen auf 220 Grad Celsius vorheizen, den Hefezopf einschieben und die Temperatur sofort auf 180 Grad Celsius verringern. Die Backzeit beträgt etwa 45 Minuten oder bis eine goldbraune Farbe erreicht ist. Die Eier werden traditionell in Schale mitgebacken, müssen also separat abgenommen und geschält werden.