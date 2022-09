Herzhafter Pflaumensalat

Die Pflaumen entsteinen und in mundgerechte Spalten zerteilen. Die Zwiebeln in Stücke schneiden und in wenig Butter anschwitzen, dabei mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Sherryessig ablöschen, dann beide Senfsorten einrühren. Anschließend mit Pflaumenmus aromatisieren, die Pflaumen zugeben und mit frisch geriebenem Ingwer und Lorbeer kurz durchschwenken. Bei sehr festen Pflaumensorten einen Augenblick länger garen. Frischen Estragon hineinzupfen und entweder durchkühlen lassen oder noch lauwarm servieren.



Brioche oder Hefezopf in nicht zu kleine Stücke zupfen oder schneiden und in schäumender Butter leicht bräunen, dabei mit einer Prise Salz würzen.



Munster-Käse in dicke Spalten schneiden und kreisförmig auf Tellern platzieren. Den Salat dazwischen verteilen, sodass der Käse durch das Dressing des Salats etwas mariniert wird. Die Croûtons noch warm auf den Salat geben und sofort servieren.