Herzhafter Stollen

Zunächst die Milch mit einer Prise Zucker handwarm erwärmen, die Hefe darin lösen und mit einem Teil des Mehls vermischen. Die Hefe in diesem noch recht feuchten Vorteig aktiv werden lassen, dann das übrige Mehl, die Butter und das Ei einarbeiten. Bei Bedarf die Konsistenz über die Zugabe von weiterem Mehl steuern. Den Teig gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat, das dauert je nach Umgebungstemperatur etwa ein bis zwei Stunden.



In der Zwischenzeit den Kümmel trocken in einer Pfanne anrösten, den Käse würfeln und beides mit Zitronat oder Orangeat, Rosinen, Röstzwiebeln und grob gehackten Maronen kombinieren. Mit Pfeffer und etwas Salz würzen.



Nach der Gehzeit den Teig grob ausrollen, die festen Bestandteile aufstreuen, den Teig zu einer Rolle formen und die Füllung gründlich einarbeiten. Durch wiederholtes überlappendes Einschlagen zu einem großen Laib (oder mehreren Kleinen) formen und auf ein ausgelegtes Backblech geben. Den Teig nochmal etwa 15 Minuten entspannen lassen, dann in den auf 220 Grad vorgeheizten Ofen geben, die Temperatur auf 180 Grad verringern und etwa 45 bis 60 Minuten backen.



Eine recht große Menge Zwiebelpulver mit Selleriepulver vermischen. Den Stollen aus dem Ofen nehmen, noch warm mit zerlassener Butter einpinseln und leicht salzen. Die vorbereitete Gewürzmischung durch ein feines Sieb über den Stollen rieseln lassen. In dicke Scheiben geschnitten servieren, nach Geschmack noch warm oder vollständig ausgekühlt.