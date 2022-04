Hülsenfrucht-Sandwiches

Für die Balsamico-Zwiebeln zuerst den braunen Zucker in einem Topf karamellisieren. Die Zwiebeln in Ringe schneiden, den Zucker mit Balsamico ablöschen und die Zwiebeln darin weich schmoren lassen.



Für die Linsen-Masse die Tellerlinsen mehrere Stunden einweichen und in Salzwasser eine halbe Stunde kochen, dann abschütten und in eine Küchenmaschine geben. Currypulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer sowie das Öl, Petersilie und Thymian dazugeben und alles zu einer homogenen Masse pürieren. Die Konsistenz dabei mit Öl oder Haferflocken steuern.



Für die Schwarze-Bohnen-Variante die vorher mehrere Stunden eingeweichten Bohnen ebenfalls in Salzwasser für 30 Minuten kochen, dann abgießen. Ebenfalls in eine Küchenmaschine geben und Salz, Pfeffer, Öl, Tomatenmark, Sriracha, Oregano und Rosmarin hinzufügen. Auch hier bei Bedarf die Konsistenz über die Zugabe von Haferflocken oder Öl verbessern. Die Paprika sowie die Zwiebel fein würfeln und beides unter die Masse heben.



Für die Sriracha-Mayo die beiden Komponenten miteinander verrühren.



Nun die Sandwiches belegen: die Brotscheiben mit der Sriracha-Mayo bestreichen, mit Linsen- oder Schwarze-Bohnen-Masse verfeinern und mit Salatblättern, Tomaten- und Gurkenscheiben, Kresse, Röstzwiebeln und Balsamico-Zwiebeln vollenden. Nach Geschmack die Sandwiches zu Doppelsandwiches erweitern. Die Sandwiches dann schräg halbieren und nebeneinander servieren.