Insulin – zu früh, zu lange, zu viel

Maßgeblich dafür sind gefährliche Nebenwirkungen einer dauerhaften oder üppigen Verabreichung von Insulin. Hierzu zählt zunächst Übergewicht, ein Risikofaktor für viele Krankheiten und besonders Gefäßerkrankungen. Zudem können Diabetiker, bei denen Insulin seine Wirkung verliert, durch die Insulingabe gefährliche Resistenzen entwickeln. In der Folge entsteht ein immer größerer Bedarf an Insulin. So kann es zu einer Art Teufelskreis kommen, in dem der Körper immer mehr Insulin benötigt, während dessen Wirksamkeit weiter abnimmt. Demzufolge haben alternative Behandlungsmethoden in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen.