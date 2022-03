Italienisches Picknick

Zubereitung

Spargel in Rauten schneiden und mit dem Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. In einer großen beschichteten Pfanne schonend mit verschlossenem Deckel circa fünf Minuten sanft und auf mittlerer Hitze garen. Hierbei sollte der Spargel noch eine sehr knackige und sehr bissfeste Konsistenz haben.



Eier trennen, Eigelb mit frischem Pfeffer und Meersalz würzen. Parmesan fein reiben, unterheben und kräftig verrühren. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter die Käse-Ei-Masse heben, bis eine cremige, lockere Masse entsteht.



Die Masse dann in die Pfanne zum Spargel geben. Gleichmäßig verteilen und sofort die Hitze auf geringe Stufe reduzieren. Bei niedriger Flamme mit geschlossenem Deckel die Frittata auf der einen Seite circa drei bis fünf Minuten garen. Dabei regelmäßig den Garverlauf beobachten. Die Masse sollte sturzfest sein, zugleich darf sie aber unten nicht anbrennen.



Die Frittata wenden und auf der anderen Seite weitere zwei bis drei Minuten goldgelb zu Ende garen. Auf ein Holzbrett geben und abkühlen lassen. Brotscheiben mit etwas Olivenöl benetzen, salzen und frisch pfeffern. Nun von der Frittata zwei dünne Tortenstücke herausschneiden und auf eine Ciabattascheibe legen. Mit getrockneten Tomaten belegen, die zweite Scheiben auflegen, leicht andrücken und in der Mitte durchschneiden.



In ein Bienenwachstuch oder beschichtetes Brotpapier einwickeln und gut verschließen.