Kabeljaufilet in Senfsauce

Fisch mit Olivenöl in einer Pfanne bei wenig Hitze blond anbraten. Mit Chiliflocken und Dillzweigen aromatisieren. Kartoffeln säubern, kochen, schälen, ausdämpfen lassen und durch die Kartoffelpresse drücken. Mit Eigelben, Mehl, Champignons und Dillspitzen mischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Auf einer mehlierten Arbeitsfläche von der Masse eine Stange rollen und Gnocchi schneiden.

Zwiebelwürfel in Olivenöl glasig angehen lassen, mit Mehl stäuben und mit kalter Milch angießen. Glattrühren, aufkochen und köcheln lassen, dabei Senfkörner und Senf einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Gnocchi in leichtem Salzwasser circa vier Minuten ziehen lassen. Kirschtomaten waschen, halbieren und in Olivenöl mit gerebelten Zitronenthymian kurz schmoren.

Fischfilet mit Salz würzen. Gnocchi in einer heißen Pfanne schwenken und mit Öl beträufeln. Gnocchi und Fischfilet auf Tellern anrichten. Den Fisch mit Soße überziehen, Tomaten rundum mit ansetzen, mit Dillsträußchen garnieren.