Spätsommerlicher Kartoffelsalat

Für die gefüllten Tomaten diese zunächst enthäuten: Stielansatz entfernen, die gegenüberliegende Seite kreuzförmig einschneiden und in kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Dann in Eiswasser abschrecken. Die Häute dann mit einem Messer abziehen. Die Oberseite der Tomaten als „Deckel“ abtrennen und das Innere mit einem Löffel herausschaben. Das Innere und die Deckel beiseitelegen. Den Quark mit dem Frischkäse in eine Schüssel geben und fein gehackten Schnittlauch, Petersilie und gezupfte Kresse mit hineingeben. Dann mit Zwiebelpulver, Abrieb und Saft einer Zitrone, Salz, Pfeffer sowie einem Schuss Olivenöl aromatisieren. Diese Masse in die ausgehöhlten Tomaten geben und gut mit einem Löffel festpressen. Die Karotte schälen und zusammen mit den beiden Radieschen in sehr feine Scheiben hobeln oder schneiden. Mit diesen Scheiben ein kreisförmiges Muster erzeugen, indem sie immer abwechselnd auf den Tomaten platziert werden. Darauf mittig noch eine kleine Frischkäsehaube setzen und mit etwas Kresse garnieren. Im Kühlschrank beiseitestellen.