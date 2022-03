Kichererbsen - eiweißreiche Alleskönner

Zubereitung (circa 35 Minuten, ohne Gar- und Wartezeiten):

Für die Sauce etwa ein bis zwei Esslöffel der Kichererbsen entnehmen und in eine Küchenmaschine geben. Mixen, sodass eine zerkleinerte, aber noch recht stückige Konsistenz entsteht. In eine Schale geben und den Joghurt, Olivenöl, Saft und Abrieb einer Zitrone hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken und den Knoblauch hineinreiben. Petersilie und Minze fein hacken und untermischen. Diese Sauce einige Stunden oder über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.

Weißkohl und Rotkohl in feine Späne hobeln oder schneiden, den Eisbergsalat in breitere Streifen. Tomate und Gurke fein würfeln und bereitstellen.



Für die Revithokeftedes die Kichererbsen in eine Küchenmaschine geben und zu einer nicht zu feinen Masse pürieren. Die Kartoffel in einer Schüssel mit einer Gabel zerkneten. Die Kichererbsen dazugeben, ebenso das Ei, eine fein gewürfelte Schalotte, gehackte Petersilie und Minze. Mit Salz und Pfeffer würzen. So viele Semmelbrösel hinzufügen und gut vermischen, bis eine gut formbare Masse entsteht. Mit feuchten Händen kleine, flache Frikadellen formen und diese in ausreichend Öl knusprig ausbacken. Anschließend auf Küchenpapier entfetten.



Die Pitabrote in ein feuchtes Handtuch schlagen und im heißen Ofen erwärmen. Sie dann aufschneiden und Salat, Rotkohl, Weißkohl, Tomate und Gurke hineingeben. Die Revithokeftedes darauf platzieren und alles mit der Sauce benetzen. Übriggebliebene Füllung kann mit der Sauce mariniert und als Salat gereicht werden.