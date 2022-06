Das Grün der Kohlrabi abtrennen. Die Knollen schälen und horizontal in dicke Scheiben schneiden, dabei sollen acht etwa gleichgroße Scheiben entstehen. Die Abschnitte beiseitelegen. Die großen Scheiben in ausreichend Salzwasser einige Minuten blanchieren, sodass sie angegart sind, aber ihre Struktur noch behalten.

Für die Füllung ein Kohlrabi-Pesto herstellen. Hierzu die gründlich gewaschenen Blätter und Stiele grob zerteilen und in einen Mixbecher geben. Walnusskerne, Knoblauch und etwas Honig dazugeben und zu einer feinen Masse pürieren. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.



Zwischenzeitlich die Kartoffeln schälen, vierteln und in ausreichend Salzwasser etwa 20 Minuten garen.



Die Eier mit so viel Mehl vermixen, dass eine zähflüssige Masse entsteht. Die gegarten Kohlrabi-Scheiben trockentupfen und jeweils zwei Scheiben mit Pesto bestreichen. Den Käse zuschneiden und zwischen den beiden Scheiben platzieren. Das Cordon bleu erst in der Ei-Mehl-Mischung und dann in den Semmelbröseln wenden. Dabei mit zwei Zahnstochern fixieren. Das Kohlrabi-Cordon-Bleu anschließend in ausreichend Butterschmalz bei milder Temperatur knusprig ausbraten, sodass die Hitze bis ins Innere vordringen, der Käse aber auch schmelzen kann. Anschließend auf Küchenpapier entfetten.



Für das Dressing den Senf mit Essig glattrühren und einen Teil des Pestos mit hineingeben. Die Abschnitte der Kohlrabi in feine Juliennes schneiden und mit dem Pflücksalat kombinieren. Mit dem Dressing marinieren und zusammen mit dem Kohlrabi-Cordon-Bleu und Kartoffeln servieren.