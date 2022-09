Kartoffeln schälen, in Spalten schneiden und in leichtem Salzwasser auf den Punkt kochen. Dann erkalten lassen und mit dem Schinken ummanteln. Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden, dann die Gemüsewürfel in heißem Olivenöl kurz anbraten und erkalten lassen.



Vom Kohlkopf den Strunk großzügig herausschneiden, die Außenblätter entfernen und den Kohl aufblättern. Die Blätter in leichtem Salzwasser blanchieren, kalt abschrecken und auf Küchenkrepp abtupfen. Jeweils zwei Blätter ineinanderlegen. Das Hackfleisch mit Zwiebeln, Eiern, Gemüse- und Apfelwürfeln, Knoblauch, Schnittlauch, Petersilie und gehackten Nüssen vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die vorbereiteten Kohlblätter mit etwas Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen und mit Hackmasse füllen. Die Blätter einrollen, die Enden schließen und in eine Pfanne mit Rosmarinzweigen setzen. Das Ganze mit Gemüsebrühe angießen und im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad circa 20 Minuten garen. Nach der Hälfte der Garzeit die vorbereiteten Kartoffeln dazusetzen.



Zwiebelstreifen in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Frühlingszwiebeln dazugeben und mit Mehl stäuben. Dann mit Kalbsfond angießen, aufkochen, köcheln lassen und nachwürzen. Roulade schräg halbieren, auf einen tiefen Teller in die Mitte setzen, mit Soße überziehen. Kartoffeln mit anlegen und mit Rosmarin garnieren.