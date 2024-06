Kokos-Pistazien-Kuchen mit Erdbeeren

Den Backofen auf 175 Grad Umluft oder Unterhitze vorheizen. Die Backform leicht ausbuttern.



Die Eier mit der Milch und dem Vanille-Extrakt verquirlen. In einer weiteren Schüssel Mehl, gemahlene Pistazien, Kokosraspeln, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. Die weiche Butter stückchenweise in die trockenen Zutaten geben und mit den Fingern in die Mischung einarbeiten, bis sie an kleine Erbsen erinnert. Mit einer Küchenmaschine, dem Handrührgerät oder mit einem Teigschaber die Ei-Milch-Mischung unterrühren. Den Teig gleichmäßig auf die vorbereitete Backform verteilen.



Den Kuchen 23 bis 25 Minuten backen. Zur Kontrolle in der Mitte mit einem Zahnstocher einstechen. Kommt er sauber wieder heraus, sind die Böden fertig. Zehn Minuten in der Form abkühlen lassen, dann herauslösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.



In einer kalten Schüssel, die Schlagsahne mit dem Puderzucker aufschlagen, bis sich weiche Spitzen bilden. Die Mascarpone dazugeben und kurz weiter schlagen, bis sich steife Spitzen bilden. Die Creme auf den vollständig abgekühlten Boden gleichmäßig verteilen. Die Erdbeeren in einem schönen Muster darauf platzieren und mit den restlichen Pistazien besprenkeln.