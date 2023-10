Wie heilt ein Kreuzbandriss am besten?

Profifußballer Quirin Moll wird nach Kreuzbandriss vom Platz begleitet.

Quelle: imago / Oryk HAIST

Vereinfacht sieht das Prinzip so aus: Das gerissene vordere Kreuzband wird mit einem speziellen Nahtsystem an die entsprechende Ansatzstelle gezogen und dort befestigt. Man „repariert“ also das gerissene Kreuzband, näht es quasi wieder zusammen. Dazu sind unter anderem zwei Bohrungen im unteren und oberen Kniegelenk notwendig, um das Nahtsystem zu befestigen. Der große Vorteil der Methode: Man muss keine Sehne an anderer Stelle entnehmen, was den Eingriff viel kleiner und die Erholungsphase deutlich kürzer macht. Ein wesentlicher Nachteil dieser Methode ist, dass der Zeitraum, in der das Annähen möglich ist, sehr kurz ist, nämlich nur 21 Tage. Außerdem darf das Kreuzband nicht in der Mitte durchgerissen und auch nicht komplett zerstört sein. Zumindest ein Teil des Rumpfes muss noch vorhanden sein. Vor allem diese Einschränkungen sind dafür verantwortlich, dass die Methode aktuell noch sehr selten angewandt wird. Die Stabilität wird momentan als gut und vielversprechend, aber nicht ganz so hoch wie bei der Kreuzbandplastik bewertet. Die Methode ist für Patienten mit mittlerer sportlicher, körperlicher Aktivität geeignet.