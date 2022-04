Lammrücken mit Ratatouille

Zunächst für die Ratatouille Paprika und Zwiebeln zerkleinern sowie scharf ‎anbraten, dabei salzen und pfeffern. Dann eine gewürfelte Tomate und reichlich grob ‎zerkleinerten Knoblauch zugeben. Zu einem Ragout einkochen, dabei mit fein gehackten ‎Kräutern der Provence und ganzen Lorbeerblättern aromatisieren. In eine flache Backform ‎geben, hierauf nun abwechselnd und dekorativ Scheiben von Zucchini, Tomate und ‎Aubergine auslegen, bis die Form gut gefüllt ist. Mit Salz und Pfeffer bestreuen sowie leicht ‎mit Olivenöl benetzen. Bei 180 Grad etwa 30 Minuten backen, bis die Oberseite leicht ‎gebräunt ist. Erst nach dem Backen nochmals mit Kräutern der Provence bestreuen. ‎



In der Zwischenzeit werden die Lammcarrés zubereitet: Die rausstehenden Rippenknochen ‎freilegen und mit einem kleinen Messer die verbleibenden Reste von den Knochen ‎abschaben, Haut und Sehnen vom Fleischanteil gegebenenfalls entfernen. Anschließend beidseitig ‎pfeffern und salzen. Die Lammcarrés heiß und kurz in raffiniertem Olivenöl anbraten, dabei ‎einige angestoßene Knoblauchzehen mitbraten. Aus der Pfanne nehmen und in eine ‎ofenfeste Form geben. Rosmarin, Salbei, Oregano, Bohnenkraut und Thymian fein hacken ‎und zusammen mit Zitronenschale sowie Senf eine grobe Kräuterpaste herstellen. Diese auf ‎die Lammcarrés auftragen und sie für etwa 12 bis 14 Minuten bei 180 Grad in den ‎Ofen geben. Sie sollten dabei rosa bleiben. ‎



Die Ratatouille am besten in der Form servieren. Die Lammcarrés können zum Anrichten in ‎Koteletts geschnitten werden – dazu sollten sie vorab einige Minuten ruhen. Alternativ können ‎sie auch im Ganzen serviert werden. Dazu schmeckt frisches Baguette oder Ofenkartoffeln. ‎