Langos mit Würzspinat

Die Hefe zusammen mit Zucker in einer Mischung aus handwarmer Milch und 250 Millilitern Wasser auflösen. Mit etwa zwei Dritteln des Mehls und zwei Esslöffeln Olivenöl zu einem zunächst noch sehr flüssigen Teig verrühren. Etwa eine halbe Stunde quellen lassen, dann das restliche Mehl und das Salz einarbeiten. Dabei gründlich durchkneten, bis er nicht mehr an den Händen klebt. Bei Bedarf noch etwas Mehl zugeben. Abgedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat. Anschließend zu etwa faustgroßen Teiglingen portionieren und unter einem Tuch nochmals entspannen lassen.



In der Zwischenzeit ein Knoblauchöl herstellen. Dazu mehrere Zehen Knoblauch in einen Mixbecher geben, salzen und mit Olivenöl pürieren. Die Teiglinge nur mit den Händen ungefähr auf Pfannengröße ausziehen, sie dann ein letztes Mal abgedeckt entspannen lassen.



Jetzt den Würzspinat zubereiten. Zu harte Stiele abschneiden und den Spinat gut waschen. Die Butter aufschäumen lassen und darin Schalottenringe anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen, viel Spinat hineingeben und auch diesen pfeffern und salzen. Dann mit Muskatnuss, einer Prise Zucker und einigen Tropfen des Knoblauchöls würzen, während der Spinat zusammenfällt. Sollte der Spinat am Anfang nicht ganz in die Pfanne gepasst haben, diesen nach und nach einarbeiten.



Die Langos dann in heißem Butterschmalz von beiden Seiten knusprig ausbacken. Dabei vorsichtig sein und die Fladen immer vom Körper weg ins Fett legen, um Fettspritzer zu vermeiden. Nach dem Backen auf Küchenpapier entfetten.



Die Eier in vier bis fünf Minuten weichkochen. Das Eigelb darf je nach Geschmack wachsweich oder sogar flüssig sein. Kalt abschrecken, um den Garprozess zu stoppen.



Fertige Langos mit Knoblauchöl einpinseln und mit Meersalzflocken bestreuen. Blattspinat darauf geben und als Krönung halbierte Eier mit frisch gemahlenem Pfeffer.