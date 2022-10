Die Linsen über Nacht in Wasser einlegen, um die Kochzeit zu verkürzen.



Ebenfalls am Vortag oder einige Stunden im Voraus die Rauchbrühe herstellen. Hierzu die im Linseneintopf verwendeten Wurzelgemüse schälen. Die angefallenen Schalen und Abschnitte zusammen mit einer Zwiebel, geräucherten Abschnitten sowie Gewürzen in einen Topf geben. Die Masse knapp mit Wasser bedecken und aufkochen lassen. Über mehrere Stunden sanft köcheln lassen, um eine intensive Brühe entstehen zu lassen. Sie dann durch ein feines Sieb geben und bereitstellen.



Für den eigentlichen Eintopf den fetten Speck würfeln und in einem Topf auslassen, dann in feine Würfel geschnittene Kartoffeln und die eingeweichten Linsen dazugeben. Die weiteren Wurzelgemüse und den Lauch fein schneiden und ebenfalls hineingeben. Den durchwachsenen Speck ebenso fein würfeln, wie eine Zwiebel. Beides mit in den Topf geben, bevor auch Kümmel, Lorbeerblätter und Bohnenkraut hineinkommt. Mit der vorbereiteten Rauchbrühe angießen, dann aufkochen und etwa 35 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen gar sind. Um Zeit und Energie zu sparen, kann man hier auch einen Schnellkochtopf zur Hilfe nehmen und die Suppe etwa 15 Minuten unter Druck garen.



Abschließend die Suppe nach Geschmack grob mit einem Pürierstab anmixen, um eine besonders sämige Konsistenz herzustellen. Mit grob gehackter Petersilie sowie Essig nach Geschmack finalisieren und in Suppenteller gefüllt mit den Bockwürsten servieren.