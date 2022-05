Es ist Mairübchen-Zeit!

Die Mairübchen-Pickles einige Tage im Voraus zubereiten. Hierzu die Mairübchen schälen und nach Geschmack in feine Stifte, Scheiben oder Segmente schneiden. Zusammen mit ganzen Dillzweigen, Liebstöckel und in Stücke geschnittener Zwiebel in ein Einmachglas schichten. Für den Sud Senfkörner, Pfefferkörner, Nelken, Lorbeer, Essig, Salz und Zucker in einen Topf geben und mit etwa 500 Milliliter Wasser aufkochen. Einige Minuten köcheln lassen, dann noch heiß über die Mairübchen geben und das Glas verschließen. Einige Tage durchziehen lassen, sodass die Mairübchen den Geschmack des Suds annehmen können. (Sie sind auch darüber hinaus kühl und dunkel gelagert länger haltbar).



Dressing und Rösti zubereiten: Das Verhältnis von rohen und gekochten Kartoffeln bei den Rösti kann nach Belieben angepasst werden. Bei einem höheren Anteil gekochter Kartoffeln können sie besonders viel Sauce aufnehmen, wobei sie deutlich knuspriger werden, wenn mehr rohe Kartoffeln verwendet werden.



Die rohen Kartoffeln und die Mairübchen schälen, mithilfe einer Reibe grob raspeln und zusammen in eine Schüssel geben. Das Grün der Mairübchen fein hacken und mit in die Schüssel geben. Auch die gekochten Kartoffeln reiben und dazugeben, ebenso das Ei, Salz und Muskatnuss. Die Konsistenz weiter über die Zugabe von Haferflocken steuern, sodass eine gut formbare und nicht zu flüssige Masse entsteht. Diese in einer Pfanne mit ausreichend Butterschmalz zu einem großen oder mehreren kleineren Rösti ausbacken. Auf Küchenpapier entfetten und bei Bedarf im Ofen bei 80 Grad Celsius warmhalten.



Die eingelegten Mairübchen dem Sud entnehmen. Für das Dressing einen kleinen Teil des Suds durch ein feines Sieb in ein separates Gefäß geben. Petersilie und Schnittlauch fein hacken und mit Senf zum Sud geben. Unter kräftigem Rühren oder mit Hilfe eines Pürierstabs das Walnussöl einlaufen lassen, bevor das Dressing mit Salz, Pfeffer und Zucker abgeschmeckt wird. Das frische Mairübchen dann schälen, in feine Späne hobeln, mit den eingelegten Mairübchen kombinieren und mit dem Dressing verfeinern. Die Rösti auf Teller geben und den Salat obenauf platzieren. Sofort servieren.