Vorab die Garnelen pulen und die Därme entfernen, dabei sowohl die Schalen als auch die Garnelen selbst aufbewahren. Die Schalen in einer Pfanne mit wenig Öl anrösten, dabei gewürfelte Schalotte, Karotte, Staudensellerie, Knoblauchzehen und Tomate mitbraten. Lorbeer, Thymian und das Tomatenmark dazugeben und rösten lassen, bis das Tomatenmark leicht bräunlich wird. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann mit Traubensaft ablöschen und mit Fischfond auffüllen. Krebsbutter dazugeben und unter dem Siedepunkt die Schalen und das Gemüse auskochen. Anschließend durch ein feines Sieb passieren, die Sauce etwas einkochen lassen und mit einem Schuss Sahne verfeinert leicht aufschäumen.



Die Mafaldine nach Packungsanleitung in Salzwasser garen und den Kopfsalat in feine Streifen schneiden. Etwas Öl in eine Pfanne geben und die Garnelen darin braten, dabei in Scheiben geschnittene Chili, fein gehackten Knoblauch, Salz und Pfeffer dazugeben. Gehackten Dill und Kerbel hinzufügen, ebenso die Mafaldine, den Kopfsalat und die vorbereitete Sauce. Gut vermischen und sofort servieren.