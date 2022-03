Minestrone da Mario

Die Salsiccia in dicke Scheiben schneiden und in einem großen Topf mit Öl farblos anschwitzen. Die Zwiebeln grob würfeln und mitbraten. Härteres Gemüse wie Karotte, Sellerie, Fenchel und Lauch in mundgerechte Stücke schneiden und nacheinander mit in den Topf geben. Mit Salz und Zucker würzen, bevor auch Tomatenmark und passierte Tomaten hinzugegeben werden. Wer einen Rest Tomatensauce hat, kann auch diesen verwenden, wie es in Italien häufig gemacht wird. Mit der Brühe auffüllen und köcheln lassen. Nun auch die Zucchini, Paprika und die Stangen Staudensellerie zerkleinert hinzugeben, ebenso wie die Suppennudeln, die al dente bleiben sollten. Zum Schluss noch die Kirschtomaten im Ganzen hineingeben, bevor auch die vorblanchierten Saubohnen dazukommen.



Für das Knoblauch-Kräuter-Öl, den Knoblauch mit den Kräutern, Olivenöl, Salz und Pfeffer pürieren.



Nun die Minestrone anrichten, mit geriebenem Parmesan und etwas Kräuteröl garnieren. Dazu schmeckt ein rustikales Weißbrot.