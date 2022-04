Ostdeutsches Jägerschnitzel

Für die Tomatensauce die Zwiebel fein würfeln und in Butter anschwitzen. Mehl und Tomatenmark einrühren, dann Tomatenketchup und einen Schuss Wasser dazugeben. Etwa zehn Minuten köcheln lassen.



Auch für die Champignonsauce die Zwiebel fein gewürfelt in etwas Butter anschwitzen. Die Champignons in Scheiben schneiden und mitbraten, dabei salzen, pfeffern und Muskatnuss sowie Knoblauch hineinreiben. Mit Mehl abstäuben, es leicht anschwitzen lassen und dann mit Traubensaft ablöschen. Mit Fleischfond und Sahne auffüllen und einige Minuten köcheln lassen.



Für die Jägerschnitzel die Jagdwurst panieren. Die einzelnen Scheiben erst genau in der Mitte halbieren, dann in Mehl, verquirltem Ei und Semmelbröseln wenden. Ausreichend Öl in einer Pfanne erhitzen und die Jägerschnitzel knusprig anbraten, dann auf Küchenpapier entfetten.



Beide Nudelsorten getrennt voneinander nach Packungsanleitung zubereiten. Zum Anrichten die Spirelli-Nudeln mit der Tomatensauce benetzen und die Bandnudeln mit der Champignonsauce. Zwei Jägerschnitzelhälften auf jeweils einer Seite platzieren, jedoch so aneinanderlegen, dass sie wieder ein Ganzes ergeben.