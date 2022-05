Pfannengemüse mit Frühlingsquark

Für den Frühlingsquark die Kräuter fein hacken und in eine Schüssel geben. Abrieb und Saft der Zitrone, Zwiebelpulver, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker hinzufügen. Dann Quark und Mayonnaise hineingeben und alles zu einer cremigen Masse verrühren, für die Konsistenz etwas Olivenöl einlaufen lassen. Für einige Stunden oder über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.

Die Kartoffeln gründlich waschen, da sie mit Schale weiterverarbeitet werden. Dann in dicke Scheiben schneiden, in eine Schüssel geben und mit Salz, Knoblauchpulver und Sesamöl marinieren. Die einzelnen Scheiben anschließend mit den Schnittflächen in Sesam pressen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Im Backofen bei 170 Grad backen, bis sie außen knusprig und innen weich sind. Das sollte je nach Größe der Kartoffel etwa 20 Minuten dauern.

In der Zwischenzeit das Pfannengemüse herstellen. Dazu die Gemüse und den Rhabarber bei Bedarf schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Leicht salzen, dann in etwas Butterschmalz anschwitzen. Mit den Zwiebeln beginnen, dann Knoblauch, Lauch und Mairübchen mitbraten. Anschließend Radieschen, Zuckerschoten und den Spargel hineingeben und zum Schluss den Rhabarber nur noch kurz durchschwenken. Das Pfannengemüse zusammen mit dem Frühlingsquark und den Sesamkartoffeln anrichten.