Schweineschnitzel auflegen, leicht mit Salz und Pfeffer anwürzen, Pfifferlinge kalt abbrausen, abtropfen lassen, große Pilze halbieren, in heißem Olivenöl kurz ansautieren, erkalten lassen und dem Brät zufügen. Paprikawürfel, Röllchen von gesäuberter Frühlingszwiebel, Schnittlauch und Petersilie zugeben, gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Masse auf Schnitzel aufstreichen, mit Schinken abdecken, Restmasse darauf verteilen, einrollen, mit Bindfaden einen Kreuzbund binden, Röllchen leicht anwürzen, in heißem Olivenöl rundum anbraten, in eine Pfanne mit Thymianbett setzen, mit Kalbsfond angießen, im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad circa 35 Minuten schmoren lassen.



Sellerie-, Karotten- und Kartoffelwürfel in etwas Brühe weichkochen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist, beides durch die Kartoffelpresse drücken, mit lauwarmer Milch angießen, glattrühren, mit etwas Olivenöl verfeinern, mit Salz, weißem Pfeffer würzen, Kirschtomaten halbieren, kurz in heißem Olivenöl anbraten, würzen. Bindfaden von der Roulade entfernen, Roulade schräg halbieren, auf Teller anrichten, mit Sauce überziehen, Püree daneben anhäufen, mit Oregano garnieren, Tomaten mit anrichten.