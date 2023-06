Pfingstrosen - unkomplizierte Blühschönheiten

Schwelgerische Blütenfülle in romantischen Farben schenken Pfingstrosen ganz ohne Gartenmühe. Kaum eine andere Blütenpflanze ist so anspruchslos und langlebig. Volle Kanne Pflanzen-Expertin Anja Koenzen erklärt, worauf man bei der Pflege achten sollte.

Je nach Art und Sorte blühen sie bereits ab März/April bis in den Juni hinein. Selbst Schädlinge stellen bei ihnen kein Problem dar. Nur eins will die Pfingstrose: in Ruhe gelassen werden und im Garten nicht umziehen. Daher sollte man sich gut überlegen, an welche Stelle man das Prachtstück setzt. Denn: Einmal an den richtigen Ort gepflanzt, wird die Pfingstrose von Jahr zu Jahr immer schöner.