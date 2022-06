In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten. Die Pflaumen waschen, entsteinen und würfeln. Anschließend mit Orangenabrieb, Zimt und etwas Puderzucker marinieren. Das Tortengusspulver hinzugeben, so wird verhindert, dass der Saft der Pflaumen die Taschen durchweicht. Das Puddingpulver mit einer kleinen Menge der Milch anrühren. Die übrige Milch mit Kardamom und Mohn aufkochen lassen, von der Platte nehmen und das Puddingpulver einrühren. Das Ganze wieder auf die Platte stellen und etwa eine Minute unter Rühren köcheln lassen. Anschließend in eine Schale geben, das Eigelb unterrühren und etwas abkühlen lassen, sodass der Pudding fester wird.



Nun den Teig nochmals durchkneten und rechteckig ausrollen. Die Teigplatte in Quadrate schneiden, die doppelt so breit wie die endgültige Tasche sind. Auf eine Hälfte dieser Quadrate erst eine Portion des Puddings geben und darauf die Pflaumen verteilen. Eigelb mit Milch verquirlen und den Rand damit bestreichen. Die andere Hälfte des Quadrats über die Füllung legen und leicht andrücken. Die einzelnen Taschen mit einem Messer leicht einschneiden, auf ein ausgelegtes Backblech geben, mit der übrigen Ei-Milch-Mischung bestreichen und bei 175 Grad Celsius etwa 20 bis 25 Minuten backen, bis die Taschen gebräunt sind.



Die Pflaumentaschen dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Einen Zuckerguss aus Puderzucker und ganz wenig Orangensaft herstellen, über die abgekühlten Pflaumentaschen geben, diese mit etwas Zimt bestreuen und trocknen lassen.