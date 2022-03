Die Milch mit Kurkuma, Selleriepulver, Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Kurkuma sorgt für eine goldgelbe Farbe. Einen Rosmarinzweig hineingeben und aufkochen lassen, dabei die Butter in die Milch einrühren. Dann den Polentagrieß einrieseln lassen und mit einem Schuss Olivenöl etwa zehn Minuten oder nach Packungsanleitung quellen lassen. Den Parmesan, zerkleinerte Oliven sowie Mais hineinrühren. Diese Masse gleichmäßig in eine Form streichen und beschwert im Kühlschrank durchkühlen lassen, dadurch wird sie schnittfest. Dies kann schon am Vortag vorbereitet werden.



Für den Salat die Tomaten zerkleinern. Zwei Tomaten in einen Mixbecher geben, die übrigen schon in die Salatschüssel. Salz, Pfeffer, Olivenöl, Weißweinessig, Tomatenmark und Knoblauch mit in den Mixbecher geben und pürieren. Die Tomaten schon mit diesem Dressing marinieren. Getrocknete Tomaten in feine Streifen schneiden und zugeben.



Nun die Polenta-Masse stürzen und in breite Streifen oder Rauten schneiden. In einer Pfanne mit etwas Olivenöl und Butter goldbraun anbraten – wer mag, kann hier zusätzlich Rosmarin und Knoblauch mitbraten. Den Pflücksalat zu den Tomaten geben und gut vermischen. Die Polentaschnitten auf einem Bett aus Salat servieren, mit gerösteten Pinienkernen und Parmesan garnieren und sofort servieren.