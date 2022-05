Für das Risi-Pisi die Zwiebel würfeln und in etwas Öl glasig anschwitzen. Den Knoblauch hineinreiben und mitbraten. Dann den Reis dazugeben und auch ihn leicht anschwitzen, bevor mit Traubensaft abgelöscht und ein Teil der Gemüsebrühe angegossen wird. Aufkochen lassen und den Reis garen, hierbei immer wieder mit Gemüsebrühe angießen, sobald sie aufgesogen wurde. Für die letzten drei bis fünf Minuten die Erbsen mit hineingeben. Kurz vor dem Servieren außerdem geriebenen Pecorino und grob gehackte Petersilie untermischen.



Für die Tomatensauce die passierten Tomaten mit Tomatenmark aufkochen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Etwas köcheln lassen und erst kurz vor dem Servieren Basilikum und Olivenöl hinzugeben.

Für die Piccata Milanese das Toastbrot entrinden und mit einer Küchenmaschine sehr fein zerkleinern, hierbei eine Prise Kurkuma für eine gelbe Färbung hinzufügen. Dann erst die Eier hineinschlagen und mit mixen, dann den Pecorino hinzufügen. Es soll eine zähflüssige Masse entstehen. Diese Masse in eine flache Schale geben. Mehl in eine weitere Schale geben.



Die Schnitzel mit einem Fleischklopfer oder etwas Vergleichbarem leicht platt klopfen und beidseitig pfeffern und leicht salzen. Sie dann erst in Mehl, dann in der Eimasse wenden, dabei darauf achten, dass die Schnitzel vollständig ummantelt werden. Eine Pfanne mit Backpapier auslegen, etwas Öl hineingeben und die Schnitzel anbraten. Eventuell noch etwas von der Eimasse auf die Schnitzel geben, um entstandene Löcher zu füllen. Die Hitze reduzieren, etwas Butter mit in die Pfanne geben und die Schnitzel auf kleinster Flamme noch ein bisschen durchgaren lassen. Anschließend auf Küchenpapier entfetten und zusammen mit Tomatensauce und Risi-Pisi servieren.