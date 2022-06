Kulinarische Picknick-Ideen

Für das Gurkensandwich die Gurke schälen, der Länge nach in dünne Scheiben schneiden und diese salzen. Etwa 15 bis 20 Minuten stehenlassen, um das Wasser austreten zu lassen.



In der Zwischenzeit das Coronation Chicken zubereiten. Die Hähnchenbrust in wenig Öl knusprig anbraten, dann der Pfanne entnehmen. Die Zwiebel fein würfeln und im entstandenen Bratensatz anschwitzen. Die Aprikosen entsteinen, ebenfalls fein würfeln und mitbraten. Die Hitze reduzieren und Rosinen hineingeben, um die entstandene Flüssigkeit zu binden. Das Hähnchen wieder einlegen und garziehen lassen. Dann mundgerecht zerkleinern und zusammen mit dem übrigen Pfanneninhalt in eine Schüssel geben und abkühlen lassen.



Die Mayonnaise mit Currypulver, Zimt, Tomatenmark, Crème fraîche, etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermischen. Über das Hähnchen geben und nach Geschmack im Kühlschrank durchziehen lassen oder sofort zwischen je zwei Scheiben Brot zu servieren.



Nun für das Gurkensandwich den Frischkäse mit Mayonnaise, Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker, Zitronenabrieb und -saft glattrühren. Dill und Schnittlauch fein hacken und untermischen. Mit dieser Masse die Brotscheiben bestreichen, die Gurkenscheiben mit Küchenpapier trockentupfen und sie dann leicht überlappend darauf platzieren. Mit Pfeffer würzen und die zweite Brotscheibe darauf geben.



Traditionell wird bei beiden Sandwiches die Kruste entfernt, bevor sie in Dreiecke oder Rechtecke geschnitten werden. Beide Sandwiches nebeneinander anrichten und zusammen mit etwas übriggebliebener Füllung servieren.