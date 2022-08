Pikante Germknödel

Für die Germknödel die Milch mit der Butter und einer Prise Zucker erwärmen, die Hefe darin lösen und aktiv werden lassen. Mehl, Ei und eine Prise Salz in einer Schüssel platzieren, die Hefe-Mischung darüber geben. Zu einem kompakten Teig verkneten, die Feuchtigkeit bei Bedarf mit weiterem Mehl oder Milch nachsteuern. An einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten, hierzu die Zwiebeln in feine Segmente schneiden und in Butter bräunen. Den Apfel schälen, entkernen und fein würfeln. Mit zu den Zwiebeln geben und mit Salz, Pfeffer und grobem Senf würzen. Von der Platte nehmen, etwas abkühlen lassen und den Bergkäse untermischen.



Nun den Teig portionieren und zu recht flachen Fladen formen. In die Mitte jedes Fladens einen Teil der Füllung geben, den Teig um diese herum zu Knödeln formen und sicher verschließen. Auf einem bemehlten Untergrund nochmals etwa 20 Minuten aufgehen lassen.



Für den Rotkohlsalat den Kohl in feine Späne hobeln oder schneiden (es empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen). Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, Apfelessig und Orangenabrieb hinzufügen. Den Apfel entkernen und in feine Würfel schneiden, zum Rotkohl geben und zusammen mit grobem Senf und Olivenöl marinieren.



In einem Kochtopf mit Dampfeinsatz Salzwasser aufkochen lassen, dann die Knödel in den Einsatz geben und bei geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten garen. Alternativ kann man auch einen Dampfgarer benutzen und die Knödel bei 100 Grad Celsius 15 Minuten im Dampf garen.



Für die Kümmel-Petersilien-Butter den Kümmel trocken in einer Pfanne rösten, dann die Butter zugeben und diese zerlassen. Von der Platte nehmen, Salz und grob geschnittene Petersilie einrühren.



Die Germknödel mit der Kümmel-Petersilien-Butter benetzen und zusammen mit Rotkohlsalat servieren.