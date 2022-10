Für die Waffeln die Kartoffeln schälen, zerteilen und in ausreichend Salzwasser weichkochen, sie dann mithilfe von Milch stampfen, dabei Salz, Pfeffer, Muskatnuss, fein gewürfelte Zwiebel, Mehl, Backpulver und Eier mit einarbeiten. Einen kurzen Moment quellen lassen, währenddessen die Champignons sehr fein hobeln oder schneiden.



Den Teig portionsweise in ein gefettetes Waffeleisen geben und die Champignonscheiben zusammen mit einigen Röstzwiebeln zügig auf dem Teig arrangieren. Das Waffeleisen schließen und goldbraune Waffeln ausbacken. Bei Bedarf im Ofen bei 80 Grad warmhalten.



In der Zwischenzeit die Pilze zubereiten, sie hierzu putzen und je nach Sorte zerteilen. Die Zwiebeln fein würfeln. Die Pilze scharf in Olivenöl anbraten. Wenn die Pilze Farbe genommen haben, etwas Salz und die Zwiebeln zugeben. Auch die Mixed Pickels zerkleinern und mit in die Pfanne geben, ebenso geriebenen Knoblauch, Paprikapulver und Senf. Mit Traubensaft sowie Gemüsebrühe ablöschen und weiter mit Thymian, Salz und Pfeffer aromatisieren. Das Crème fraîche einrühren und die Masse einige Minuten sanft köcheln lassen. Bei Bedarf die Sauce mit etwas angerührter Speisestärke abbinden, dann mit grob gehackter Petersilie finalisieren und auf den pikanten Waffeln servieren.