Pinsa Romana

Die unterschiedlichen Mehlsorten mit der Trockenhefe sorgfältig verrühren. Nun nach und nach 650 g (100 g zur Seite stellen) dazugeben und mit der Knetmaschine langsam und lange kneten lassen, bis der Teig das Wasser komplett aufgenommen hat.



Nun nach und nach das restliche Wasser, das Olivenöl und das Salz in der Knetmaschine dazugeben und wieder lange kneten lassen. Zwei Stunden zugedeckt bei Zimmertemperatur gehen lassen. Nach den zwei Stunden einmal falten und nun für 24 Stunden zugedeckt im Kühlschrank gehen lassen.



Nun den Teig herausnehmen und mit nassen Händen in sechs Teile trennen. Die Ränder der Teilstücke kneifend in die Länge ziehen, zweimal zu länglichen Brötchen falten und nun weitere mindestens 24 Stunden im Kühlschrank gehen lassen.



Nun die einzeln aufgegangenen Teige weiterverarbeiten. Auf einer Arbeitsfläche ausreichend Hartweizengrieß ausstreuen und vorsichtig den ersten Pinsa-Rohling draufgeben. Nun vorsichtig mit den Fingerspitzen die Pinsa aus der Mitte heraus in eine längliche, ovale Form bringen. Hierbei die Luftbläschen aus der Mitte heraus in die Ränder drücken/verteilen, ohne den Rand zu berühren.



Achtung: Den Teig bitte auf gar keinen Fall mit einer Teigrolle platt ausrollen.



Den Ofen auf 250 Grad Umluft vorheizen. Den ovalen Pinsarohling (je nach Belagart optional mit etwas Olivenöl einpinseln) und dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech circa zehn bis 15 Minuten garen.



Die Ränder sollten schön aufgehen und die Mitte relativ flach bleiben. Die Pinsa ist fertig, wenn sie schön goldgelb gebacken ist. Dann die Pinsa herausnehmen und sofort belegen.